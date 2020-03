Saly-Portudal (Mbour), 29 fév (APS) - Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, en charge des Sénégalais de l’extérieur, Moise Diégane Sarr, a invité samedi les députés sénégalais à travailler au renforcement de leur mission en matière de diplomatie parlementaire.



"Je vous invite à renforcer votre mission de diplomatie parlementaire. Car, en effet, dans nos instances régionales et sous-régionales, se discutent des questions qui influent sur la vie de notre pays", a-t-il déclaré.

Il s’exprimait, au nom du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, lors du démarrage des travaux d’un atelier de la commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’Intégration africaine de l’Assemblée nationale. Un atelier destiné à contribuer au renforcement des capacités des parlementaires en matière de diplomatie.

"Nous attendons de vous, d’être des relais de nos préoccupations, pour ensemble, défendre, avec nous, les intérêts de notre cher Sénégal. C’est tout le sens d’une bonne collaboration entre l’exécutif et le législatif, dans le respect des prérogatives des uns et des autres", a indiqué Moise Diégane Sarr.

Il a souligné aux parlementaires la nécessité de travailler dans la même dynamique, en lien avec la politique du gouvernement en direction des Sénégalais établis à l’étranger.

Dans cette perspective, il dit avoir inscrit sa démarche et son action dans le cadre du programme intitulé "Gestion des affaires consulaires et promotion des Sénégalais de l’extérieur" et qui sera mis en œuvre pour la période 2020-2025.

Selon Moise Diégane Sarr, trois grandes orientations sous-tendent cette option, à savoir "améliorer la qualité des services offerts aux Sénégalais de l’extérieur", "promouvoir la contribution de la diaspora au développement socio-économique du pays" et "réformer l’organisation des Sénégalais de l’extérieur, tout en opérant un recentrage sur la diaspora sénégalaise en Afrique".

"Votre travail, en tant que parlementaires, consiste à voter les lois, contrôler l’action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Or, l’évaluation est une fonction qui requiert une méthodologie et des compétences particulières", a-t-il fait valoir.

Moïse Sarr estime que la diplomatie est faite de stratégies et de ruses à utiliser pour répondre à un besoin national. Autrement dit, "la diplomatie est fille de l’intérêt national", a-t-il indiqué.

Le président de la commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’Intégration africaine de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, estime que les enjeux de la mondialisation et des relations internationales sont tels que, pour les parlementaires, il faut des compétences en matière de diplomatie parlementaire et des connaissances sur la politique étrangère du Sénégal.

S’y ajoute que "la réforme constitutionnelle de 2016 et la modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale de 2019 ont attribué de nouvelles missions à la commission qui voit ses prérogatives renforcées".

"Dès lors, il est nécessaire de former les membres de la commission pour qu’ils puissent mener à bien ces différentes missions", a indiqué Abdou Mbow.

ADE/BK