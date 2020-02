Dakar, 3 fev (APS) – L’Assemblée nationale du Sénégal a élu lundi les six représentants du pays au Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a constaté l’APS.



La liste des six députés représentants le Sénégal au parlement de la CEDEAO est constituée de cinq députés du groupe parlementaire "Benno Bok Yaakaar" à savoir Aimé Assine, Souleymane Ndoye, Adama Sylla, Abdoulaye Wilane, Oulimata Guiro et Woré Sarr du groupe parlementaire Liberté et Démocratie



Les postes de suppléants échoient à Moussa Sané, Sana Kande, Fatou Séne Numéro 2, Fatim Sall, Aissatou Cissokho et Rokhaya Ndiouf.



Le président sortant du parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lô n’a pas été reconduit par ses collègues.



L’élection a été organisée peu avant l’ouverture de la séance portant l’examen du projet de loi numéro 01-2020 abrogeant et remplaçant la loi organique numéro 2011-15 du 8 juillet 2013 relative aux lois de finance modifiées par la loi organique numéro 2016-34 du 23 décembre 2016.





DS/AKS