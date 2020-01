Dakar, 28 jan (APS) - La Turquie et le Sénégal vont signer plusieurs accords de coopération, mardi, à Dakar, où le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé depuis la veille, selon un communiqué du Bureau d’information gouvernementale (BIG).

Les accords seront signés lors d’une audience, au palais de la République, par le président Macky Sall et son homologue turc, précise la même source.

Elle ajoute qu’il s’agit d’un mémorandum d’entente relatif à l’établissement d’un centre culturel turc au Sénégal, d’un mémorandum sur ‘’la coopération en matière de politique de la diaspora’’ et d’un protocole d’accord de coopération entre la direction des archives d’État de la présidence de la Turquie et la direction nationale des archives du Sénégal.

‘’De belles perspectives de coopération sont (…) attendues dans les domaines de l’éducation, des sports et de la gestion des catastrophes’’, affirme le BIG, un organisme public du Sénégal.

Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce lundi soir à Dakar, pour la dernière étape d’une tournée africaine.

Le président turc et son épouse ont été accueillis par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Dionne, et la Première Dame du Sénégal, Marème Faye Sall.

Recep Tayyip Erdogan est accompagné d’une délégation comprenant les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, de la Défense, Hulusi Akar, de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.



Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Dönmez, le chef des services de renseignement, Hakan Fidan, et des opérateurs économiques accompagnent aussi le président turc, dont la visite est placée sous le signe des ‘’relations d’amitié et de coopération’’ de la Turquie avec le Sénégal.

Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan auront un entretien bilatéral, mardi matin. Ils vont ensuite coprésider la cérémonie d’ouverture d’un forum économique auquel prendront part des représentants des secteurs privés sénégalais et turc.

Le président turc n’avait plus effectué une visite à Dakar depuis février 2018.