Dakar, 26 déc (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a invité lundi à Dakar le Premier ministre Mahammed Abdallah Dionne à mettre en place des comités techniques chargés de piloter le processus de déplacement de certains ministères à Diamniadio, qui doit abriter la Cité ministérielle dont il a officiellement lancé les travaux le même jour.

Le président Sall a donné ces instructions lors du lancement officiel du projet de construction de la Cité ministérielle Dakar-Diamniadio du pôle urbain de Diamniadio,

"Le gouvernement devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour une prise en charge efficace de toutes les questions relatives au déplacement des ministères à Diamniadio", a-t-il dit en s’adressant au chef du gouvernement lors de cette cérémonie.

Dans cette perspective, a indiqué le chef de l’Etat, la problématique du transport des agents de l’Etat "doit être traitée de façon adéquate".

"L’accès au logement y compris dans le Pôle urbain de Diamniadio, le paiement du péage, la restauration. Donc, c’est tout le volet renouveau qui doit accompagner cet esprit nouveau", a ajouté le président Sall.

Il a souhaité que dans un avenir proche, les citoyens puissent avoir "l’opportunité de vivre et travailler à Diamniadio, de bénéficier pleinement de son attractivité et de son mode de gouvernance".



Le président de la République a par ailleurs demandé au Premier ministre d’engager "une réflexion inclusive’’ sur cette question, notamment dans ses aspects administratif, économique, social et environnemental.



"En mon sens, la participation citoyenne et notre coopération avec les organismes et les entreprises devront être placées au cœur de la gouvernance afin qu’elles soient conformes à ma volonté de bâtir une société démocratique et solidaire dans l’intérêt exclusif des Sénégalais", a souligné Macky Sall.



D’un coût global de 56 milliards de frs CFA, le financement de la Cité ministérielle Dakar-Diamniadio est assuré par Envol Immobilier Sénégal grâce notamment à un prêt de 30 milliards de francs CFA de son partenaire financier stratégique, le groupe Coris Bank International, lit-on dans un document remis à des journalistes.



Selon la même source, Envol Immobilier Sénégal a en charge la réalisation de ce projet "en partenariat avec des entreprises de renommée internationale en matière de construction immobilière, dont la société WIETC qui a réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la cité ministérielle de Kinshasa, 10000 logements à Malabo, etc."



Le document souligne que 60% des travaux sont réalisés par des entreprises sénégalaises.



Sur un terrain aménagé de 3,5 ha, la Cité en cours de construction regroupera "un ensemble harmonieux de 4 immeubles intelligents R+8 à usage de bureaux entièrement meublés et équipés sur près de 43 000 m2".



Il est également prévu un centre multifonctionnel pouvant abriter trois restaurants, un centre commercial, des banques, ainsi qu’un réseau de voirie goudronnée avec des espaces verts.



Les promoteurs annoncent par ailleurs un parking souterrain de 1 hectare et des parkings à ciel ouvert pour une capacité de près de 1000 places, de même qu’une centrale de production d’énergie solaire de 4 fois 200 KWC soit 374 MWh d’énergie produite annuellement par centrale.



