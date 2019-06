Dakar, 28 mai (APS) - L’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna a été choisi, mardi, par le président Macky Sall pour conduire le Dialogue national.



S’exprimant à l’ouverture du dialogue national, le président Sall a indiqué avoir choisi l’ancien ministre de l’Intérieur et des Finances des années 1980-1990 pour ’’sa vertu et ses qualités d’homme de dialogue ayant démontré sa capacité d’être au-dessus des clivages’’.



Selon le chef de l’Etat, Famara Ibrahima Sagna est connu pour ’’les immenses services rendus lors de sa riche et brillante carrière administrative, mais aussi pour son expérience’’.



’’Il m’a semblé particulièrement indiqué et habilité pour coordonner l’animation de cet exercice hautement important pour le devenir de la nation sénégalaise’’, a ajouté Macky Sall .



Le président de la République, Macky Sall, a procédé mardi à l’ouverture du dialogue national en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques, religieuses et de la société civile

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la présidente du Haut conseil du dialogue social (CESE), Innocence Ntap Ndiaye assistent à la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue à la salle des Banquets du Palais de la République..

Les travaux ont démarré par l’hymne national suivi des prières musulmane et catholique.

Les acteurs politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sont très bien représentés.

BHC/MK/OID