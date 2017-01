+++De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé+++

Addis-Abeba (Ethiopie), 28 jan (APS)- Le chef de l’État, Macky Sall est arrivé, samedi à 5h 40 du matin (8h 40 heure locale) à Addis-Abeba (Ethiopie), où il doit participer à la 28e session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernements de l’Union africaine (UA).





Le président Sall a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre éthiopien des Affaires étrangères Workeneh Gebeyehu en présence de son homologue sénégalais Mankeur Ndiaye, de Khadim Diop en charge de l’Intégration africaine et de l’ambassadeur du Sénégal en Ethiopie Baye Moctar Diop.



Le chef de l’Etat est accompagné de plusieurs personnalités, dont le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, les ministres-conseillers Assane Diop et Niounka Diouf.

Le professeur Babacar Guèye, enseignant à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar et militant de la société civile, accompagne également le président Sall.

A Addis-Abeba, le chef de l’Etat va participer ce samedi à partir de 14h (11 h à Dakar) au Sommet du Mécanisme de revue par les pairs

et le lendemain, il assistera à petit-déjeuner de travail entre les chefs d’Etat et de gouvernements et le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres.



Lundi, le chef de l’Etat prendra part à plusieurs séances de travail et à l’ouverture du Sommet de l’Union africaine dans la matinée.

Et dans l’après-midi, le président de la République et ses homologues assisteront à l’élection, à huis clos, des président et vice-président de la Commission de l’UA.



Cinq candidats sont en lice pour remplacer la présidente Sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la Commission de l’UA. Il s’agit du Sénégalais Abdoulaye Bathily, de Pelonomi Venson Moitoi (Botswana), Amina Mohamed Jibril (Kenya), Agapito Mbo Mokuy (Guinée Equatoriale) et Moussa Faki Mahamat (Tchad).



Mardi, la quatrième édition du Conseil d’administration de Smart et des séances de travail seront au menu de l’agenda du président Macky Sall.

Les dirigeants africains vont voter un texte portant sur le retour du Maroc au sein de l’organisation continentale qui a retenu à son Sommet de cette année comme thème : "Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse".

BHC/PON