Dakar, 21 juil (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a de nouveau réitéré mercredi son appel à une plus grande vigilance face à la recrudescence de la COVID-19 notamment favorisée par l’apparition de nouveaux variants dont celui appelé Delta.



"Je voudrais, une fois de plus, lancer un appel à l’ensemble de nos compatriotes et aux hôtes étrangers qui vivent parmi nous, plus que jamais nous devons redoubler de vigilance. Nous avons été résilients pendant la première et la seconde vague. Il nous faut persévérer dans les mêmes formes", a-t-il dit.

S’adressant à la nation depuis son domicile à l’occasion de la célébration de l’Aïd-el-kébir, il a fait observer que cette fête intervient dans des "circonstances particulières (...), marquées par la recrudescence de la pandémie de COVID-19 avec une nouvelle poussée".

Une poussée "caractérisée par l’apparition de plusieurs variants, mais surtout du variant Delta, avec une contagion élevée", a fait valoir le chef de l’Etat.

Selon lui, dans ces conditions, il n’y a guère d’autres solutions que le respect des gestes barrières auquel il a appelé les populations.

Macky Sall a aussi exhorté ces dernières au port obligatoire de masque et au lavage systématique des mains, non sans les inviter à éviter le plus possible les rassemblements.

"L’autre alternative, c’est la vaccination. Au-delà des acquisitions réalisées par notre gouvernement, des pays partenaires nous ont gratifiés d’un certain nombre de lots importants de vaccins", a indiqué Macky Sall.

Il a cité la Chine, les Etats-Unis, la France et surtout l’initiative COVAX, une collaboration mondiale dont l’objectif est d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.

L’initiative Covax est codirigée par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Macky Sall a annoncé l’arrivée bientôt de nouvelles doses de vaccins dans le cadre du programme AVAT (African Vaccine Acquisition Trust), mise en place par l’Union africaine avec le soutien de la Banque mondiale.

Le "combat contre le nouveau coronavirus est un combat de tous et de chacun’’, qui "est à notre portée", a insisté le président de la République.

Il a salué les initiatives prises par des chefs religieux, chefs coutumiers, membres de la société civile, acteurs politiques et différentes composantes de la communauté nationale, dans le cadre e la sensibilisation le respect des gestes barrières et surtout l’adhésion à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

BHC/BK