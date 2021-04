Dakar, 23 avr (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a appelé jeudi les jeunes à gagner la bataille de la revitalisation des valeurs, tout en exhortant à ne pas tomber dans l’erreur de croire que ‘’l’Etat est faible’’.

‘’Mais au-delà de ce programme [d’urgence pour l’emploi des jeunes] et des moyens dégagés à son appui, il nous restera à gagner la bataille pour la revitalisation des valeurs, valeurs humaines, valeurs, citoyennes, valeurs civiques, valeurs patriotiques’’, a- t-il dit.

Le président Macky Sall s’exprimait lors de la clôture du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, qui s’était ouvert jeudi matin à Diamniadio.

‘’Ce qui s’est passé dernièrement, si le Sénégal n’était pas un pays démocratique, croyez-moi le bilan aurait été catastrophique. Il n’est pas possible dans un pays, de se réveiller de tout détruire sans conséquence. Quelque démocrates que nous soyons, il y a des limites que tout le monde doit respecter’’, a-t-il martelé en allusion aux émeutes survenues dans les villes sénégalaises au mois de mars dernier.

Ces émeutes avaient éclaté après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko pour trouble à l’ordre public, alors qu’il devait se rendre au tribunal pour répondre à une convocation à la suite d’une plainte pour ‘’viols répétés et menaces de mort’’ d’une masseuse.

Au vu de ces évènements, le chef de l’Etat appelle à ne pas tomber dans l’erreur de croire ‘’un seul instant que l’Etat est faible’’. Pour lui, seul un ‘’démocrate peut tolérer ce qui s’est passé’’ lors de ces dernières manifestations marquées par des pertes en vies humaines et le saccage de nombreux biens publics et privés.

‘’Il y a des pays où personne n’ose aller attaquer des postes de gendarmerie, des tribunaux. Cela est passé, mais cela ne peut plus se passer. Il faut que l’on sache que ce pays nous appartient. Remercions le Ciel que le Sénégal soit une démocratie’’, a encore martelé le président de la République.

‘’Ce pays, personne ne peut le détruire. Il a été bâti depuis des générations par nos ancêtres. On ne peut détruire tout ça par une baguette magique et aller vers l’aventure. Il ne faut pas que les gens croient que parce qu’à l’étranger, on vous soutient où on vous entraine à aller vers l’anarchie, que vous pouvez semez l’anarchie. Il faut savoir marquer les limites’’, a-t-il poursuivi.

Le Chef de l’Etat a invité les jeunes à respecter les valeurs civiques. ‘’Nous devons les respecter. Au premier chef, les jeunes doivent les respecter. C’est comme ça qu’on pourra vous accompagner, vous aider. Ce n’est pas en vous faisant miroiter des chimères qu’on vous sortira des difficultés. Ceux qui vous le disent vous trompent’’, a lancé Macky Sall aux jeunes.

Il estime que le programme pour l’emploi et l’insertion des jeunes constitue la solution appropriée pour répondre aux problèmes de cette couche de la population.