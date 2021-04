Dakar, 3 avr (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a dit samedi rester "à l’écoute des pulsions profondes" du Sénégal pour apporter des solutions aux préoccupations des populations.



"Plus que jamais, je reste à l’écoute des pulsions profondes du pays ; à l’écoute du Sénégal des villes, des banlieues et des campagnes", a-t-il assuré dans son message à la nation à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.

Macky Sall a dit qu’il continuera de répondre aux besoins d’accès aux infrastructures, à l’eau, à l’électricité, à l’éducation, aux soins de santé, au logement, à l’emploi et aux activités génératrices de revenus.

Il a évoqué les réalisations du gouvernement dans ces domaines et dans plusieurs localités du Sénégal.

Il a cité Saré-Liou, Ngayenne Sabakh, Darou Ndiaye, Thioubalel Nabadji, Toumania, Nouma, Barocuonda, Madina Wandifa, Djinany, Diembéring, entre autres localités bénéficiaires selon lui des politiques d’équité territoriale et de justice sociale du gouvernement.

"Nous le ferons à Boli Ndaw, à Fafacourou, Darou Ndiaye, Diallocounda, Diakhaling, Sinthiou Amadou Salam, Bokiladji, Brin, Bassoul et Keur Dabo, entre autres cibles de la Phase II du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), dont l’important volet d’électrification de 2000 villages a démarré le 27 mars dernier", a déclaré le chef de l’Etat.

Selon lui, le gouvernement compte aller "plus loin encore dans le développement de l’économie rurale", avec la phase II du PUDC qui mobilisera 63 entreprises et génèrera 11 200 emplois directs et plus de 30 000 emplois indirects.