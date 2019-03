Dakar, 5 mars (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall a promis mardi, après la confirmation de sa réélection pour un mandat de cinq ans, d’être le ‘’président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais’’.

‘’Je serai […] le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais, parce que c’est la charge qui m’incombe en vertu de la Constitution’’, a-t-il dit à la salle des banquets de la présidence de la République peu après la publication des résultats définitifs de la présidentielle.

Le Conseil constitutionnel a confirmé mardi les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) en proclamant le président sortant vainqueur de la présidentielle du 24 février dernier avec 58,26% des voix.

‘’A mes yeux, il n’y a eu ni vainqueur, ni vaincu. A présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu’il n’y a plus d’électeurs ou de camps marqués par des couleurs ou démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal’’, a-t-il lancé.

Le chef de l’Etat, qui faisait sa première déclaration après la proclamation définitive des résultats de la présidentielle, a remercié ‘’chaleureusement’’ les électeurs qui lui ont ‘’renouvelé’’ leur confiance.

‘’Ce nouveau contrat de confiance dont j’apprécie le sens et la portée me motive à redoubler d’efforts, à faire encore plus et mieux. Au demeurant, chaque voix qui s’est exprimée le 24 février, qu’elle soit de la majorité présidentielle ou de l’opposition, mérite d’être entendue et respectée, parce qu’elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie’’, a poursuivi Macky Sall.

Il a salué les quatre autres candidats de la présidentielle, laquelle a selon lui consacré le ‘’triomphe du peuple sénégalais’’.

Le président de la République a pris l’engagement de ‘’continuer’’ d’être ‘’à l’écoute et au service des Sénégalais pour renforcer l’œuvre entamée’’.

‘’Comme toujours, je resterai dans le temps de l’action. Car pour toujours, je demeure convaincu que seul le travail produit des résultats. Seul le travail nous fera avancer, surtout que la tâche est grandiose, passionnante et ardue. Elle nous engage toutes et tous, nul ne peut y arriver tout seul’’, a-t-il lancé.

‘’C’est ensemble que nous réussiront. Nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous‘’, a-t-il conclu.