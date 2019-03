Dakar, 5 mars (APS) - Les Sénégalais ont fait honneur à leur ‘’héritage démocratique’’ en allant voter de façon massive à l’occasion de la présidentielle du 24 février dernier, a magnifié mardi le chef de l’Etat Macky Sall, réélu pour un second mandat de cinq ans selon les résultats définitifs publiés mardi par le Conseil constitutionnel.

Le taux de participation au scrutin de cette présidentielle se situe à 66, 23 %, a indiqué la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) en annonçant les résultats provisoires, jeudi dernier.

En effet, sur 6. 683. 043 inscrits sur les listes électorales, 4. 426.344 se sont rendus aux urnes, soit la plus forte participation des électeurs notée lors des élections organisées ces dernières années.

Le président Macky Sall s’en est fortement réjoui ce mardi dans la déclaration qu’il a faite au palais de la République.

‘’Nous avons honoré de belle manière notre héritage démocratique, en nous rendant massivement aux urnes dans le calme et la sérénité’ ’, a-t-il dit lors de sa première déclaration après la publication des résultats définitifs.

Le Conseil constitutionnel a confirmé mardi les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) en proclamant le président sortant vainqueur de la présidentielle du 24 février dernier avec 58,26% des voix.

Selon le verdict lu par la greffière Ernestine Ndèye Sanka, Macky Sall devance l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, crédité de 20,50 % des voix. Ousmane Sonko arrive 3e avec 15,67%.

Les candidats El Hadj Sall dit El Hadj Issa Sall et Madické Niang, ont obtenu respectivement 4,07 et 1,48% des voix.

Le Conseil constitutionnel déclare n’avoir été saisi d’"aucune contestation’’ lors des 72 heures ayant suivi la proclamation des résultats provisoires.

Devant plusieurs personnalités de la République et des membres de la mouvance présidentielle, Macky Sall a rappelé les satisfécits décernés par les observateurs nationaux et internationaux sur la ‘’bonne organisation’’ de la présidentielle, preuve d’un scrutin ‘’libre et transparent’’.

Il s’agit là des caractéristiques de l’identité remarquable des démocraties majeures et apaisées comme la nôtre’’, a exalté le chef de l’Etat.

‘’Le mérite vous revient mes chers compatriotes. Je remercie tous les services du ministère de l’Intérieur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’ensemble des acteurs du processus électoral qui ont permis le bon déroulement des opérations électorales’’, a poursuivi le président réélu.

Il a salué et félicité ‘’tous les citoyens au Sénégal et de la diaspora qui ont participé à la consolidation de notre expérience démocratique’’.

Le président Macky Sall s’est réjoui de la maturité des électeurs, rendant hommage notamment aux leaders de la coalition Benno bokk yaakaar (BBY) et de la grande coalition de la majorité présidentielle qui l’ont soutenu.