Dakar, 22 juil (APS) - Le nouvel espace du centre de documentation et d’information (CDI) du CEM Martin Luther King de Dakar vient de recevoir du Réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes (REFEBAD) un lot d’environ 1.000 ouvrages, "une dynamique de solidarité" visant à faciliter l’accès des lecteurs à ce genre d’espaces dédiés, indique un communiqué.



La cérémonie de remise du don, organisée mardi, était l’occasion de réceptionner le nouvel espace CDI enrichi de 5 grandes divisions philosophie et psychologie, religion, sciences sociales, techniques, arts et loisirs, selon le communiqué.

Il précise que le don du Réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes comprend notamment des romans, des encyclopédies, des livres fiction, des dictionnaires ainsi que des œuvres aux programmes des écoles.

Selon la présidente du REFEBAD, Fabèye Ndiaye, citée par le communiqué, ce don constitue "une réponse à la préoccupation des bibliothécaires scolaires pour permettre aux lecteurs d’accéder plus facilement dans ces espaces dédiés", sans compter que les livres offerts "matérialisent une dynamique de solidarité".

La principale du CEM Martin Luther King, Madeleine Diakhaté Kébé, a promis que "le don sera utilisé à bon escient", tout en déplorant qu’avec le développement des médias, "les élèves ne lisent plus (…)".

Le Réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes a remis précédemment des ouvrages scolaires dans des CEM et lycées de Dakar, Kédougou, Thiès, Louga, Matam, selon le communiqué.