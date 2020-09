Ziguinchor, 26 sept (APS) – Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, est à Ziguinchor (Sud) à la tête de la délégation officielle du gouvernement pour les besoins de la commémoration du 18eme anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, a constaté l’APS.

Acommpagné du ministre du Commerce et des PME Aminata Assome Diatta et de son collègue de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, M. Kaba a été acueilli à 9 heures à l’aéroport de Ziguinchor par les autorités administratives et locales.

La délégation s’est dirigée ensuite au cimetière de Kantène à la sortie de Ziguinchor sur la route de Mpack (Guinée Bissau) où reposent plusieurs victimes du naufrage survenu le 26 septembre au large de la Gambie, faisant prés de 2000 morts.



Les autorités ont procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs avant d’assister à une séance de prières et de recueillements dirigée par l’Imam Ratib de Ziguinchor, Ismaila Haidara, et l’Evêque de Ziguinchor Paul Abel Mbamba.

Le cortège s’est ensuite ébranlé vers le port de Ziguinchor, site symbolique, pour avoir été le lieu d’embarquement du navire, où une foule importante attendait la délgation officielle.



Une gerbe de fleurs a été déposée sur les rives du fleuve Casamance.

La cérémonie de commémoration est marquée par plusieurs allocutions dont celles du maire Abdoulaye Baldé, de la présidente de l’Association des orphelins et orphelines du Joola, du président de l’Association nationale des familles des vctimes Boubacar Ba.



La série de discours est clôturée par celui du ministre des Forces Armées Sidiki Kaba.

Le bateau Le Joola qui assurait la liaison maritime Ziguinchor-Dakar a fait naufrage le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes faisant 1863 morts et 64 rescapés, selon un bilan officiel.