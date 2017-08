Dakar, 17 août (APS) - Vingt nouveaux volontaires de l’Agence japonaise de coopération internationale(JICA) ont pris service, jeudi dans le cadre du Programme des volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV), a constaté l’APS.

La cérémonie officielle s’est tenue au siège de la JICA en présence du directeur de la coopération technique de la présidence de la République, Pape Birama Thiam, venu représenter le ministre secrétaire général de la présidence.

Selon le premier adjoint au représentant résident de la JICA, Odawara Kosuke, "la coopération japonaise renouvelle ainsi sa volonté de contribuer au développement socio-économique du Sénégal par le déploiement de ces missionnaires".

"Cette cérémonie de prise de service officielle symbolise encore une fois l’amitié sincère entre la république du Sénégal et le Japon", a-t-il ajouté.

Les volontaires ont suivi une formation linguistique et culturelle de trois semaines au centre Adechina de Thiès.

Ces femmes et ces hommes seront déployés pendant deux ans dans les localités de Bambey (Diourbel), Dioffior et Guinguinéo (Fatick), Keur Madiabel (Kaolack) et Linguère (Louga).

Les volontaires se sont exprimés en langues locales (Sérère et Wolof) et ont manifesté leur volonté de découvrir et d’aider les populations sénégalaises.

"Leur mission sera d’appuyer les populations dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat", a indiqué Odawara Kosuke, premier adjoint au représentant résident de la JICA.

’’C’est l’occasion d’exprimer notre gratitude envers les volontaires et le gouvernement japonais pour son soutien et son engagement constant à aider le Sénégal dans son développement technique et économique’’, a pour sa part souligné le directeur de la coopération technique, Pape Birama Thiam,

L’année 2017 marque les 52 ans d’existence du Programme des volontaires japonais dans le monde. La JICA a envoyé plus de 1000 volontaires au Sénégal depuis 1980.