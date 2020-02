Saint-Louis, 4 fév. (APS) – Les pêcheurs de Guet-Ndar ont manifesté durant toute la journée de mardi pour réclamer des licences de pêche afin de pouvoir continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes, a constaté l’APS.

Très furieux, ils ont brûlé des voitures, les locaux de la SONATEL et de la SENELEC situés en face de leur quartier.

Les protestataires ont également saccagé les locaux de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), ainsi que plusieurs édifices publics.

Les forces de sécurité, aidées de renforts de la gendarmerie, de l’armée et du groupement mobile d’intervention (GMI), ont pourchassé les manifestants qui avaient fini d’envahir une partie de l’Ile jusqu’aux environs de la place Faidherbe, qui fait face à la gouvernance.

Chassés de l’île, les manifestants se sont repliés à Guet-Ndar, dont ils ont littéralement pris d’assaut les ruelles.

Le pont Moustapha-Gaye, qui sépare le quartier Guet-Ndar de l’Ile, est actuellement sécurisé par les forces de sécurité qui veillent au grain et tiennent à distance les manifestants.

Les autorités administratives suivent la situation de près, afin que le calme et la sérénité reviennent sur cette partie de la ville de Saint-Louis, communément appelée langue de barbarie et qui regroupe les quartiers Guet Ndar, Goxu Mbathie et Santhiaba.