Dakar, 20 jan (APS) - L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, se basant sur son expérience des grandes écoles françaises, recommande la compréhension à l’égard de l’étudiante sénégalaise Diary Sow, portée disparue depuis le 4 janvier en France, où elle s’est inscrite en classe préparatoire de physique-chimie.

‘’Surtout ne pas en vouloir à Diary. La classe préparatoire est éprouvante. La peur s’installe lorsque le concours s’approche. Celle de ne pas réussir. Davantage celle de décevoir les attentes des parents. Et dans le cas de Diary, celles de tout un pays’’, écrit M. Mbaye sur sa page Facebook.

‘’Constater son excellence suffisait’’, ajoute le banquier de formation, concernant l’étudiante sénégalaise âgée de 20 ans, ‘’Miss Sciences’’ du Sénégal en 2017 et ‘’Meilleure élève du Sénégal’’ en 2018 et 2019, avant d’aller poursuivre ses études en France.

Diary Sow dont on n’a plus de nouvelles depuis l’annonce de sa disparition serait vivante et irait bien, selon une amie intime qui s’est confiée au quotidien français Le Parisien.

Selon de nombreux médias dont l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, l’étudiante sénégalaise aurait disparu volontairement pour des motifs non encore élucidés, le magazine citant la conclusion des enquêteurs français saisis de l’affaire.

Abdoul Mbaye, diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales de Paris, estime que faire de Diary Sow ‘’le porte-drapeau d’un pays à son âge était peut-être excessif, lorsque, éloignée de son cocon familial, l’assistance adéquate et nécessaire lui a sans doute fait parfois défaut’’.

‘’Solitude, rythme infernal, froid, longueur des transports, sommeil insuffisant, élève redevenu normal face à d’autres cracks, tout cela pèse et peut vous pousser à l’abandon’’, écrit l’ancien Premier ministre, concernant la disparition de l’étudiante sénégalaise inscrite au lycée Louis-le-Grand de Paris.

‘’Rappelons-la. Comprenons-la. Elle est excellente. Elle peut exceller autrement et pourquoi pas déjà comme écrivaine. Laissons-la souffler. Elle reviendra à la lumière’’, conclut Abdoul Mbaye.