Dakar, 7 juin (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a annoncé lundi que la carte nationale de presse sera, dans le futur, le seul document officiel attestant du statut de journaliste ou de technicien de la communication.

’’Il arrivera un moment où la nouvelle carte de presse sera le seul document officiel qui donne la qualité de journaliste ou de technicien des médias au Sénégal’’, a-t-il déclaré, lors d’une cérémonie symbolique de remise du premier lot de la carte nationale de presse.

Selon M. Diop, ’’cette carte demeure une preuve de l’engagement de l’autorité pour l’assainissement et la protection de la profession de journaliste et de technicien des médias.’’

Il annonce que ’’les représentations diplomatiques accréditées au Sénégal seront informées de l’existence de cette carte et de son entrée en vigueur dans une perspective de mieux prendre en charge l’établissement de documents administratifs ou de visas pour les journalistes.’’

A cet effet, il a invité les journalistes à aller s’inscrire ’’massivement’’ pour obtenir cette nouvelle carte qui permettra ’’d’exercer convenablement la profession.’’

Outre ses avantages en termes notamment de formation continue et de renforcement des capacités, ’’cette carte constitue également une protection du journaliste en cas de dérives (..)’’, a insisté le ministre.

Le président de la commission de la carte nationale de la presse, Daouda Mine, a salué le processus qui a abouti à cette nouvelle carte, laquelle constitue selon lui une étape importante dans la dynamique d’assainir le milieu de la presse.

Il a relevé qu’à ce jour, 166 dossiers de demandes de la nouvelle carte ont été reçues par la commission mise en place à cet effet, ajoutant que l’examen des demandes se fera au fur et à mesure des dépôts de dossiers.

L’instauration d’une carte nationale de la presse est une des réformes majeures du Code de la presse en vue d’assainir le secteur des médias.



La carte nationale de la presse est délivrée par une Commission présidée par Daouda Mine, journaliste au Groupe Futurs médias (GFM).

Selon le Code de la presse, "la carte nationale de presse donne à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d’événement ou de manifestation publique, où il est susceptible de trouver des informations d’intérêt public ou utiles à la réalisation de sa mission, sous réserve du respect du +secret-défense+, du secret de l’enquête et de l’instruction et de la réglementation applicable à l’accès à certains sites ou structures".

La carte nationale de presse est attribuée pour une durée de trois ans aux journalistes et techniciens des médias. Son renouvellement doit être demandé par l’intéressé au plus tard trois mois avant la date d’expiration, selon les dispositions du Code de la presse.