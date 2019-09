Agnam-Civol (Matam), 21 sept (APS) – Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, était à Agnam Civol, vendredi, pour s’enquérir de l’évolution des travaux du nouveau Centre de santé Abdoul Cissé Kane réalisé pour un coût estimé à 2 milliards de frs.



’’Nous sommes venus et nous avons constaté que le travail a remarquablement été bien suivi (...) il reste quelques détails et Agnam va disposer d’un centre de santé d’une véritable dimension’’, a déclaré le ministre qui était accompagné du Directeur général de l’AGETIP, Elhadji Malick Gaye, du Drecteur des infrastructures, Amad Diouf.



Etaient galement présents le gouverneur de la région de Matam Mamadou Moctar Watt, le député-maire de la commune d’Agnam-Civol Farba Ngom.



Ce centre de santé disposera d’un Service d’accueil d’urgence (SAU), d’un bloc opératoire, d’une maternité, d’un centre d’hémodialyse, a dit Abdoulaye Diouf Sarr, annonçant également la construction d’une cité pour le personnel de santé.



Le ministre de la Santé a également visité le centre de santé de Thilogne, en phase de finition. Il a donné des instructions pour que l’infrastructure soit livrée dans ’’les plus brefs’’ délais.