Kaolack, 23 août (APS) - Des autorités sénégalaises et maliennes ont présenté, lundi, leurs condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu la semaine dernière à Kaolack (centre), un drame dans lequel était impliqué un camion immatriculé au Mali.

La délégation malienne était composée, entre autres, du ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, de son collègue des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Al Hamdou Ag Ilène.

Ils étaient accompagnés par le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.

’’Nous nous sommes rendus auprès des familles des victimes de l’accident tragique survenu à Kaolack pour présenter les condoléances’’, a dit la ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, Dembélé Madina Sissoko.

’’Sur place, nous avons trouvé deux familles dont les parents viennent du Mali. Cela prouve que nous sommes des frères. Nous présentons les condoléances les plus attristées du peuple malien au peuple du Sénégal’’, a-t-elle ajouté.

Quatre personnes ont été tuées dans une collision entre un taxi et un camion de transport de marchandises immatriculé au Mali, dans le centre-ville de Kaolack. L’accident a également fait un blessé grave.

’’Le président de transition de la République du Mali et son gouvernement ont entrepris des démarches auprès des autorités sénégalaises pour pouvoir rentrer en contact et voir ce qu’il faut faire entre les deux pays. Le Mali et le Sénégal constituent un seul peuple dans deux Etats’’, a ajouté Mme Sissoko.

’’Nous réitérons toute la compassion du peuple malien au peuple sénégalais. Nous voulons que tout ce qui s’est passé soit géré d’une manière raisonnable afin que les liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays puissent continuer’’, a-t-elle prié.

Le ministre sénégalais des Transports Mansour Faye a adressé ’’les remerciements’’ du président Macky Sall à son homologue du Mali et son gouvernement pour, dit-il, avoir envoyé cette ’’forte délégation’’.

’’Nous magnifions cette présence prompte de la délégation malienne conduite par le ministre Dembélé Madina Sissoko qui depuis la semaine dernière a pris une décision forte en mesurant l’intensité de la douleur des familles’’, a dit le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement au Sénégal.