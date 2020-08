Dakar, 28 août (APS) – Le chef de l’Etat a envoyé jeudi une ‘’forte délégation’’ auprès de la communauté chiite du Sénégal, à l’occasion de la célébration, samedi prochain, de l’Achoura, qui commémore le martyre de l’imam Hussein, tué lors de la bataille de Kerbala, en Irak.

La délégation s’est rendue à la cité Sofraco, à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Elle était composée, entre autres personnalités, du député-maire Farba Ngom, du chef de cabinet du président de la République, Abdoulaye Badji, du colonel Malick Cissé, son conseiller spécial, et de son chef de protocole personnel, Pape Samba Diop, indique un communiqué reçu de Cheikh Chérif Mballo, le chef de la communauté chiite du Sénégal.

M. Ngom et ses compagnons ont présenté les condoléances du président de la République à la communauté chiite, pour laquelle l’Achoura est une période de deuil, selon M. Mballo.

C’est ‘’pour la première fois dans l’histoire du chiisme au Sénégal (…) qu’un chef de l’Etat envoie une délégation officielle pour présenter ses condoléances’’ à cette communauté religieuse à l’occasion de l’Achoura, a-t-il déclaré.

Le communiqué rappelle que les chiites ‘’célèbrent (…) chaque année l’anniversaire du massacre perpétré en l’an 61 de l’hégire (l’ère musulmane, qui commence l’année où le prophète Mohamed quitta La Mecque pour Médine) sur l’imam Hossein, petit-fils du prophète Mohamed (PSL), et 72 de ses compagnons, par l’armée de Yazid Khalif de la dynastie des Omeyyades’’.

Cette célébration a été marquée par la récitation du Coran, jeudi, à Guédiawaye.

Selon le communiqué, les responsables de la communauté chiite ont loué le geste du chef de l’Etat et salué ‘’l’esprit d’équité et de justice qu’il a toujours eu envers les communautés socioreligieuses du Sénégal, pour une bonne cohésion sociale, afin que le mieux-vivre ensemble sénégalais se consolide davantage’’.

Cheikh Chérif Mballo a rappelé une audience que lui a accordée le président de la République, ‘’un geste de haute portée historique et plein de sens et de symboles, qui est allé droit au cœur de toute la communauté chiite mondiale’’.

‘’Cette fois-ci encore, le chef de l’Etat vient d’administrer une leçon de démocratie et de (…) liberté d’opinion et de culte au monde dit libre, sur la gestion des composantes socioreligieuses en envoyant cette illustre délégation, avec des dons en nature et en espèces’’ à la communauté chiite.

Avec les dons reçus, les chiites pourront, ‘’à l’instar des autres communautés religieuses, célébrer (…) l’Achoura’’.

Exprimant sa ‘’satisfaction’’, Cheikh Chérif Mballo a réitéré ‘’l’engagement sans faille’’ de la communauté chiite ‘’aux côtés du chef de l’Etat pour un Sénégal uni et prospère’’.

Pour sa part, Farba Ngom a salué ‘’l’attachement de la communauté chiite du Sénégal aux valeurs de paix et du mieux-vivre ensemble entre les communautés religieuses’’.

Il a fait part aux responsables de ladite communauté de l’estime que leur voue le chef de l’Etat, pour ‘’[leur] dynamisme, [leur] discipline et [leur] organisation’’.

Selon lui, le chef de l’Etat ‘’a jugé normal et nécessaire’’ d’aider à ‘’une bonne prise en charge’’ des préoccupations de la communauté chiite, à l’occasion de l’Achoura, en lui offrant cinq bœufs et lui faisant un don en espèces.

A la fin de la rencontre, des prières ont été dites pour le chef de l’Etat, le gouvernement et le peuple sénégalais, selon le communiqué.