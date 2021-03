Dakar, 29 mars (APS) - Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a salué lundi les actions accomplies par le chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général Birame Diop, qu’il a félicité d’avoir permis aux militaires d’arriver à des "avancées fulgurantes" en termes d’équipements et de "modernisation" des casernes.



"Vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis, vous avez donné aux armées une nouvelle impulsion dont les effets sont perceptibles chez les familles des hommes et femmes placés sous vos ordres", a dit M. Kaba.

Il présidait une cérémonie au cours de laquelle le général Birame Diop faisait ses adieux aux armées qu’il dirigeait depuis plus d’un an.



"Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au plan organisationnel, opérationnel et logistique", a ajouté le ministre des Forces armées en présence du général Diop et de plusieurs personnalités civiles et militaires.



Parlant encore de l’ex-CEMGA, il a dit : "Toute votre énergie a été consacrée à préparer l’avenir, afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leurs missions de défense et de sécurisation du territoire national et des populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde."



Sidiki Kaba a remercié le général Birame Diop d’avoir contribué "personnellement" à "l’amélioration des aptitudes opérationnelles et des conditions matérielles d’existence des personnels" des armées.

"Sous votre commandement, les conditions de travail des personnels (…) ont connu des avancées fulgurantes, grâce à un plan global de mise aux normes et de modernisation des camps sur toute l’étendue du territoire national", a-t-il reconnu.



De même a-t-il loué le mérite de l’ex-CEMGA d’avoir "lancé un vaste programme de restitution et de sécurisation de tout le domaine de l’Etat affecté aux armées".

"Il y a les nouvelles acquisitions des armées de terre, de mer et de l’air, qui ont sensiblement amélioré la puissance de feu, la mobilité, la protection des personnels, ainsi que la surveillance de notre espace maritime et aéroterrestre, conformément à la vision et aux orientations [du] président de la République, chef suprême des armées", a ajouté M. Kaba.

Diplômé en 1985 de l’Ecole royale de l’air de Marrakech (Maroc), Birame Diop a dirigé plusieurs services militaires de la marine, du groupement opérationnel de l’armée de l’air et de la division opérations de l’armée de l’air du Sénégal.

Il a été animateur et facilitateur de plusieurs rencontres internationales sur la réforme des systèmes sécuritaires en Afrique, avant de prendre les commandes de l’armée de l’air sénégalaise et d’exercer les fonctions de chef d’état-major particulier du président de la République.



Le général de corps d’armée Birame Diop exerçait les fonctions de chef d’état-major général des armées depuis le 7 janvier 2020.