Matam, 15 oct (APS) – L’association des anciens du collège de Matam a fait jeudi un don de produits d’hygiène et de masques en faveur des démunis, dans le cadre de la lutte contre la covid-19, a appris l’APS de sa présidente.



Ce don, destiné aux personnes victimes d’un handicap et aux écoles coraniques, est composé de 65 cartons de savon de 18 morceaux et de 1250 masques, pour un cout d’un peu plus de 650000 frs.



Nous sommes là aujourd’hui pour apporter notre soutien au plan de riposte sanitaire contre la pandémie du coronavirus, a expliqué Arame Seye présidente de l’association des anciens du collège de Matam (ASACOM).



Elle a indiqué que ce matériel sera remis au gouverneur de la région de Matam Mouhamadou Moctar Watt qui le fera parvenir aux bénéficiaires.



Arame Seye appelle les populations de Matam et d’ailleurs au respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires pour vaincre cette maladie.