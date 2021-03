Dakar, 9 mars (APS) - La Croix-Rouge sénégalaise annonce avoir porté secours à 590 blessés lors des manifestations enregistrées entre mercredi et lundi à Dakar et dans d’autres localités du pays, a appris l’APS mardi.

’’Cette assistance humanitaire a été assurée par 316 secouristes auprès de 590 manifestants blessés, dont 288 à Dakar, 109 à l’UCAD, 77 à Pikine, 33 à Bignona, 29 à Ziguinchor, 25 à Guédiawaye, 21 à Rufisque, 8 à Mbacké et Touba’’, a précisé la Croix-Rouge dans un communiqué.

Elle signale qu’au total, 232 victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires : 109 à l’UCAD, 60 à Dakar, 21 à Bignona, 15 à Rufisque, 15 à Ziguinchor, 8 à Mbacké et Touba, 2 à Pikine, 2 à Guédiawaye.

La Croix-Rouge assure avoir mobilisé 36 équipes de volontaires, dont 7 à Bignona, 6 à Dakar, 6 à Pikine, 6 à Ziguinchor, 4 à l’UCAD, 4 à Rufisque, 2 à Guédiawaye, 1 à Mbacké et Touba.

Ces équipes ont pu recenser des cas de brûlures, de saignements, de fractures, de traumatismes crâniens, d’inconsciences ou de pertes de connaissance, de blessures légères, ouvertes ou graves, entre autres, selon le communiqué.

’’Ces équipes d’intervention opérationnelles ont aussi dénombré 6 pertes en vies humaines dont un sans-abri intercepté à la Place de l’Indépendance à Dakar, deux corps sans vie à Keur Massar, un à Yeumbeul Nord, un décès enregistré à Colobane et un autre aux Parcelles Assainies’’, précise la Croix-Rouge sénégalaise.

L’interventions des 316 volontaires dont 74 à Dakar, 60 à Ziguinchor, 50 à l’UCAD, 35 à Pikine et Bignona, 32 à Rufisque, 20 à Guédiawaye, s’inscrivent dans le cadre de la mission de la Croix-Rouge pour ’’prévenir et alléger les souffrances des hommes en portant secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, de troubles sociaux et autres situations de violences’’.

L’Organisation humanitaire précise que ses interventions ont été menées au niveau de plusieurs points de manifestations comme l’Avenue Cheikh Anta Diop, UCAD, Dakar Plateau, Colobane, Canal 4 de Fass, Parcelles Assainies, Rond-Point Case Bi, Keur Massar, Yeumbeul Sud et Nord.

Elle dit avoir mis à la disposition de ses secouristes, cinq véhicules de secours, dont une ambulance à l’UCAD, un Pick Up à Mbacké et Ziguinchor, deux véhicules (Land Cruzer) octroyés par la Délégation régionale du CICR à Dakar et Ziguinchor.

