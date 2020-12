Dakar, 8 déc (APS) – La Direction de la protection civile (DPC) du Sénégal est appelée à relever les défis de son renforcement afin de pouvoir coordonner et gérer plus efficacement les catastrophes, a souligné mardi à Dakar, une responsable de la CEDEAO.



Bolande Adetoun représentait la commissaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour le genre et les affaires sociales à un atelier de renforcement de capacités des acteurs de la gestion des risques de catastrophes.



’’La direction générale de la Protection civile est confrontée à un certain nombre de défis en termes de capacités humaines, techniques et financières pour coordonner et gérer efficacement les acteurs et les catastrophes’’, a-t-elle notamment indiqué.



Elle a particulièrement pointé du doigt l’absence d’une mise à jour de la stratégie et d’un plan d’action national de réduction de risques de Catastrophes.



’’Le Sénégal, en particulier, est l’un des pays de la sous-région les plus gravement touchés par les catastrophes naturelles, les épidémies et les calamités d’origine humaine’’, a fait remarquer Bolande Adetoun.



Elle a, entre autres, cité les inondations, la pandémie de Covid-19, justifiant ainsi l’importance d’une réduction et d’une actualisation du Plan d’action pour la réduction des risques (PRC).



FDS/AKS/OID