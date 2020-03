Saly-Portudal (Mbour), 28 fév (APS) – Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé, vendredi, à l’inauguration du nouveau commissariat urbain de Saly-Portudal, dans le département de Mbour (ouest), a constaté l’APS.

La cérémonie s’est déroulée présence du directeur général de la Police, Ousmane Sy.



L’infrastructure a été réalisée par le conseil municipal de Saly-Portudal sur fonds propres, pour un montant de 60 millions de francs Cfa, a salué Aly Ngouille Ndiaye.



Cette nouvelle réalisation porte à 60 le nombre de commissariats urbains éparpillés sur l’ensemble du territoire national, a t-il indiqué.

Ce nouveau commissariat de Police a un caractère spécial, puisqu’en sus des activités classiques de sécurité, il sera doté d’un bureau de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) et d’une antenne du commissariat spécial du tourisme, a expliqué le ministre.

Le ministre a annoncé aussi l’ouverture prochaine d’un commissariat de Police à Diourbel, d’un poste de Police à Yeumbeul Sud et d’ici la fin de l’année, de huit commissariats de Police dans la banlieue dakaroise.

Il a ajouté que le démarrage de groupes opérationnels du Groupement mobile d’intervention (GMI) à Diourbel, Kolda et Kédougou, la densification des équipements et des effectifs dans tous les services de Police, le renforcement de la lutte contre la grande criminalité, avec comme dominante, les actions contre la drogue et la cybercriminalité, sont entre autres enjeux pour les autorités sénégalaises.

ADE/OID