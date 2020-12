Kaffrine, 3 déc (APS) – Le président national des boulangers du Sénégal (FNBS), Amadou Gaye a réaffirmé, jeudi, à Kaffrine, la nécessité d’assainir le secteur de la boulangerie.



’’Avec l’Etat du Sénégal, nous voulons assainir le secteur de la boulangerie. Cet assainissement concerne l’accès à la profession. Il n’est plus permis aujourd’hui que des gens ouvrent des boulangeries n’importe où et n’importe comment. Il faut ouvrir des boulangeries avec des conditions hygiéniques’’, a dit M. Gaye.



Il s’exprimait à Kaffrine au cours d’une rencontre en présence de l’adjointe du gouverneur chargée des Affaires administratives, Tiguida Wagué.

Des boulangers, autorités administratives et élus locaux, entre autres, ont pris part à cette réunion.



Selon M. Gaye, il s’agissait de ’’sensibiliser’’ les boulangers et les consommateurs sur la nouvelle réglementation du secteur, c’est-à-dire la modernisation des boulangeries et la livraison du pain.

’’Aujourd’hui, l’innovation c’est le respect des distances. Nous demandons à ce que tous les boulangeries soient conformes. Il n’est plus normal aujourd’hui de distribuer du pain dans des conditions non hygiéniques’’, a souligné Amadou Gaye.

’’Nous voulons assurer la sécurité alimentaire du consommateur mais aussi la qualité du pain avec la norme’’, a-t-il fait valoir, invitant les acteurs du secteur à respecter la réglementation en vigueur.

La région de Kaffrine compte aujourd’hui 15 boulangeries dont dix dans la commune de Kaffrine et quatre dans les autres départements.