De l’envoyée spéciale de l’APS : Sokhna Bator Sall



Marrakech, 13 oct (APS) – La présidente du Conseil économique social et environnemental du Sénégal, Aminata Touré, a souligné la nécessité de dépassionner le débat sur les migrations, appelant notamment à l’analyser sous l’angle d’un phénomène naturel.



‘’Les Africains migrent pour l’essentiel à l’intérieur du continent. Il faut dépassionner le débat, amener les chiffres et se dire que, c’est un phénomène naturel’’ a expliqué, Mme Touré, en marge de l’ouverture, samedi, à Marrakech, de la 12 édition de la World policy conférence (WPC 2019).



‘’Depuis l’existence de l’humanité, les peuples ont migré. L’Afrique étant le berceau c’est d’ici que les peuples sont partis pour aller ailleurs’’ a-t-elle déclaré en précisant que la migration et les menaces terroristes sont deux défis qui doivent être traités ensemble.



‘’Les africains sont ceux qui migrent le moins en Europe’’ selon la présidente du CESE.



‘’Il faut dépassionner cette question de la migration et restituer les chiffres’’ a demandé Aminata Touré. Néanmoins, ‘’nous voulons que nos jeunes trouvent des opportunités en Afrique. C’est tout le sens du développement du plan Sénégal émergent (PSE) que le Président Mack Sall déroule, depuis 2013’’.



SBS/AKS