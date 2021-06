Dakar, 24 juin (APS) - Abibatou Siby, directrice de l’éducation surveillée et de la protection de l’enfant au ministère de la Justice, a appelé jeudi à faire en sorte que "tous les secteurs travaillent ensemble pour mettre un terme à l’ampleur des violences" faites aux enfants au Sénégal.

"Nous devons travailler à mettre un terme à ces cas de violences inacceptables et qui prennent de l’ampleur dans ce pays", a-t-elle lancé.

Elle prenait part au lancement du référentiel national sur la détection et la prise en charge des enfants victimes de violence par les professionnels de santé.



Abibatou Siby estime quil faut que les lois soient appliquées, car "c’est là où le bât blesse".

"Les Sénégalais doivent avoir l’habitude aussi de dénoncer les auteurs de ces actes de violence sur les enfants. Ce document est rassurant, mais si l’information n’est pas portée au niveau des autorités sanitaires avec la loi de l’omerta qui continue à persister dans notre société, il y aura des enfants qui vont toujours souffrir", a-t-elle mis en garde.

En plus du ministère de la Santé, cette rencontre a vu la participation de plusieurs acteurs de l’enfance des ministères sectoriels et des organisations de la société civile et internationales.

La représentante de l’UNICEF, Silvia Danailov, a salué "l’engagement fort du Gouvernement du Sénégal à travers sa Stratégie nationale de protection de l’enfant et le Plan Sénégal Emergent, qui prennent en compte la réduction de la violence faite aux enfants (…)".

Selon Mme Danailov, "il est important que les professionnels de santé disposent de procédures, outils et compétences renforcés dans ce domaine, car aucun enfant ne doit être laissé pour compte".



"Un enfant victime de maltraitance qui a pu être détecté par un professionnel de santé et pris en charge, est un enfant qui a une chance supplémentaire de s’en sortir, de vivre et de grandir en bonne santé", a-t-elle ajouté.