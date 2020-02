Dakar, 12 fév (APS) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, souligne le "pouvoir durable de la radio, qui contribue à la promotion de la diversité et à l’édification d’un monde plus pacifique et plus solidaire", dans un message rendu public, mercredi, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la radio.



"En cette Journée mondiale de la radio, rendons hommage au pouvoir durable de la radio, qui contribue à la promotion de la diversité et à l’édification d’un monde plus pacifique et plus solidaire", écrit-il.