Dakar, 25 mars (APS) - La Croix-Rouge sénégalaise a procédé jeudi au lancement de travaux de construction et de réhabilitation de latrines et fosses septiques à Thiaroye-sur-mer, dans la grande banlieue dakaroise.



L’organisation humanitaire a également offert à cette occasion des "kits d’hygiène", "kits de dignité" et "kits Wash" à des ménages impactés par la Covid-19 et à des structures sanitaires et scolaires de cette commune dakaroise.

"Nous sommes dans une situation de Covid-19 qui est encore là. Notre appui va permettre de soulager les populations impactées, en terme d’accès à l’assainissement, notamment en disposant de latrines pour une meilleure santé", a déclaré la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, Bafou Bâ.

La remise de ce don de la Croix-Rouge s’est tenue dans les locaux de la mairie de Thiaroye-sur-mer, commune du département de Pikine, en présence des bénéficiaires, de plusieurs élus territoriaux, de délégués de quartiers et d’imams.



De nombreux volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise participaient également à la cérémonie.

Bafou Bâ a remercié la municipalité de Thiaroye-sur-mer pour son appui ayant permis à la Croix-Rouge sénégalaise de mieux atteindre et servir les populations impactées par la Covid-19.

La présidente de la Croix-Rouge sénégalaise a aussi salué le partenariat entre son organisation et Nestlé Sénégal, dans le cadre notamment de la mise en œuvre du projet Wash dont l’ambition est de contribuer à "soulager les populations".

"Nous vivons une situation de pandémie qui a marqué notre capacité de résilience et notre solidarité à être proches des populations. Aider les populations est notre leitmotiv quotidien", a pour sa part déclaré Xavier Baraud, directeur général de Nestlé Sénégal.

"Notre don à la Croix-Rouge est une illustration de notre partenariat", a-t-il ajouté.