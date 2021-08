Dakar, 6 août (APS) - L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) annonce avoir procédé jeudi au lancement officiel de l’application ’’ARTP SAMA RESEAU’’, dans la perspective d’améliorer la couverture et la qualité des réseaux de communications mobiles au Sénégal.

Dans un communiqué reçu vendredi à l’APS, le régulateur souligne que ’’(…) cette application offre à tout usager, la possibilité de tester le débit de sa connexion internet mobile et Wifi et, en même temps, de vérifier et visualiser la carte de couverture des réseaux mobiles disponibles dans sa zone’’.

L’application associée à une plateforme d’analyse avancée permettant à l’ARTP d’avoir un ’’aperçu global sur la qualité d’expérience des utilisateurs des réseaux mobiles’’, devrait également permettre de ’’stimuler la concurrence et favoriser ainsi le développement des investissements des opérateurs, afin de renforcer la couverture des réseaux’’, ajoute le texte.

Le régulateur rappelle que c’est dans ce cadre qu’un des volets phares de cette démarche de transparence consiste à ’’doter les consommateurs d’un outil performant leur permettant d’évaluer leur expérience de l’utilisation des réseaux mobiles’’.

Cette application dont l’ARTP détient exclusivement tous les droits réservés, ’’respecte la vie privée des usagers’’, sans compter que ’’les données sont anonymisées et collectées conformément à la réglementation relative à la protection de données personnelles au Sénégal’’, souligne le communiqué.