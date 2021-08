Dakar, 15 août (APS) - La communauté chrétienne a célébré dimanche l’Assomption, en même temps que leurs coreligionnaires des autres pays qui commémorent à travers cette fête la montée de la Vierge Marie au ciel.



Cette fête commémorée tous les ans à une date fixe, en conformité avec la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu, au terme de sa vie terrestre.

A Dakar et dans les régions de l’intérieur du Sénégal, les fidèles chrétiens ont célébré à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie, dans le respect des gestes barrières en raison du Covid-19, mais non sans enthousiasme.

Ils ont d’autant plus ardemment prié Marie qu’ils misent sur la mère du Christ pour que le Sénégal et le monde soient débarrassés de la maladie à coronavirus.



Selon l’abbé Gérard Diène, qui a prononcé l’homélie à la cathédrale de Dakar, c’est Jésus qui est glorifié à travers Marie, sa mère et celle de tous les hommes, selon la croyance chrétienne.



Aussi les chrétiens doivent-ils être "sensibles à toutes les fêtes" organisées en l’honneur de Marie, a indiqué l’abbé Diène en revenant sur le sens de la fête de l’Assomption.



"Marie prie pour nous comme elle a prié pour elle-même. En nous confiant à la prière, nous nous abandonnons à elle avec la volonté de Dieu, pour que cette volonté soit faite", a-t-il dit dans des propos rapportés par Radio Sénégal.