Dakar, 22 fév (APS) - Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique Abdoulaye Baldé préside, mercredi à partir de 9h, à la Maison de la presse, un atelier de validation du Plan d’action national de protection des enfants sur Internet, annonce un communiqué transmis à l’APS.





Prendront part à cette rencontre des acteurs et partenaires des secteurs privés et publics de l’écosystème numérique, note la source.