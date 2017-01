Dakar, 10 jan (APS) - L’Agence de développement local (ADL) organise jeudi, à partir de 9h, un atelier national de partage de la plateforme Système d’information géographique et géoportail de l’Observatoire national de la décentralisation et du développement local (ONDDL).



La cérémonie d’ouverture se tiendra à l’hôtel Royal-Saly, sous la présidence du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr.

Cet atelier de deux jours doit permettre "la validation technique de la plateforme SIG et Géoportail de l’Observatoire national de la décentralisation et du développement local (ONDDL) par l’ensemble des acteurs nationaux et les partenaires impliqués".



"La mise en place de l’Observatoire national de la décentralisation et du développement local (ONDDL) constitue une réponse à la problématique de la bonne maîtrise de l’information territoriale par tous les niveaux de gouvernance et de gestion".