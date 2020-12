Dakar, 3 déc (APS) – Le retour d’expérience et l’évaluation de l’impact des inondations sont au menu d’un atelier de deux jours ouvert ce jeudi à Dakar, a constaté l’APS.



Cet atelier qui se tient dans le cadre de la gestion et de la prévention des inondations, est organisée par la Direction de la protection civile en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

’’L’activité d’aujourd’hui est une étape du processus que le système des Nations Unies déroule à la suite des fortes pluies qui ont touché plusieurs régions du Sénégal et qui ont engendré des inondations dans plusieurs localités du pays y compris la capitale, Dakar et qui ont aussi impacté les populations et les économies’’, a expliqué Fatou Diaw Guene au nom du Représentant-résidant du PNUD au Sénégal.