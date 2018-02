Dakar, 23 fév (APS) - Le ministère de la Justice organise à partir de mardi, un atelier de deux jours sur l’évaluation des magistrats, à Saly-Portudal (Mbour), annonce un communiqué parvenu à l’APS.



L’atelier a pour but d’associer, suivant "une démarche inclusive", les principaux concernés par "l’institution d’un système rationnel et objectif d’évaluation des magistrats ainsi que la construction et l’appropriation d’une fiche d’évaluation", précise le communiqué.

"La fiche permettra d’apprécier le rendement, la productivité et d’administrer une note, mais aussi contiendra un certain nombre d’indicateurs", lesquels indicateurs devraient "aboutir à un véritable contrat de performance au niveau de l’administration de la Justice".