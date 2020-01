Dakar, 26 sept (APS) - Le responsable du département santé et nutrition de l’ONG Action contre la faim, section Sénégal, a salué jeudi les efforts du gouvernement dans la lutte contre la malnutrition en dépit des ’’particularités préoccupantes’’ dans les zones nord du pays.



’’Le gouvernement du Sénégal a fait des efforts dans la lutte contre la malnutrition’’, a déclaré Docteur Ismaël Zougrana, en marge d’un atelier de travail organisé par l’organisation non gouvernementale Action contre la faim (ACF) à Somone (Mbour).



La réunion a enregistré la participation des délégués de l’ACF venus du Bengladesh, du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, de la France, de l’Inde, entre autres pays.



’’La situation est globalement maîtrisée au niveau national’’, a souligné Docteur Ismaël Zougrana, ajoutant qu’elle reste toutefois ’’préoccupante dans la partie nord’’ du pays.



Il a rappelé que ’’la malnutrition touche principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.’’



Selon lui, ’’la proportion avait atteint en 2015 la barre de 15% au niveau de la partie nord du Sénégal (Matam, Louga, les zones riveraines de la vallée du fleuve Sénégal) et accessoirement une partie de la région de Tambacounda (est).



’’La marge de 15% est considérée par l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, comme étant une situation de crise (alimentaire)’’, selon le docteur en santé nutritionnelle.



Il a rappelé que des chiffres provisoires, en état de validation, seront prochainement rendus public.



Ces chiffres qui devraient ’’confirmer’’ l’existence d’une ’’amélioration’’ dans la lutte contre la malnutrition au Sénégal ont été compilés en collaboration avec les autorités nationales, a t-il précisé.