Dakar, 26 fév (APS) - L’ONG Eau – Vie – Environnement (EVE) a regroupé ce week-end, 3000 jeunes des départements de Pikine et Guédiawaye (grande banlieue de Dakar) en vue de renforcer leur capacité notamment en média training et gestion des projets, a-t-on appris de bonne source.

"Au niveau de Pikine et Guédiawaye, nous avons mis en place un projet qui regroupe 3000 jeunes qui ont été capacité en média training, en gestion des projets pour les permettre d’être à l’aise pour les plaidoyers", a indiqué dans un document remis lundi à l’APS, par Cheikh Aliou Béye, coordonnateur technique de l’ONG EVE et coordonnateur du projet.

Il avait organisé un forum suivi d’une randonnée pédestre qui a sillonné dimanche les différentes artères de la banlieue.

Les jeunes ayant pris part à la manifestation ont demandé aux autorités une meilleure implication dans les instances de décision, pour un environnement sûr et attractif, a déclaré Awa Niasse, la coordonnatrice du réseau des jeunes pour le développement participatif.

"C’est un plaidoyer que nous menons et on veut être impliqués dans ce qui se fait au niveau de nos communes. On veut aussi participer au développement de nos localités à travers des activités impliquant les jeunes et en collaborations avec nos autorités locales",a-t-elle indiqué.

"Sur la prise en charge des questions environnementales par les autorités locales, nous voulons une vie attractive pour les populations de la banlieue. Les jeunes veulent être associés dans le processus de restructuration de leur communauté mais aussi de leur cadre de vie à travers ce projet", a-t-elle ajouté.