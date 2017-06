Barkedji, 19 juin ( APS )- Le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Barkedji , Mouhamadou Bassirou Ndao , a été installé, dimanche, dans ses fonctions, par le préfet du département de Linguère , Amadou Bamba Koné , a constaté l’APS .

Il remplace à ce poste Albert Sarr, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



La cérémonie s’est déroulée à la sous-préfecture en présence des autorités administratives du département, des autorités locales, des chefs des services départementaux et locaux, des chefs de village et des chefs religieux.



Le préfet de Linguère a invité "’ tout le monde à faire bloc autour du sous préfet pour l’accompagner et l’appuyer dans l’exécution des missions que le président de la République a bien voulu lui assigner" .



"Ma priorité est de s’attaquer le plus rapidement possible au développement économique et social de l’arrondissement de Barkedji comme l’a voulu le président de la République. Depuis qu’il a accédé au pouvoir, tout son vœu c’est le développement du Sénégal ", a souligné sous-préfet entrant.

ADS/ASG