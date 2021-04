Envoyé spécial : Souleymane Gano

Manantali (Mali), 12 avr (APS) - La ministre du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima, a salué, dimanche après-midi à Manantali, la clairvoyance des chefs de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en réalisant un barrage et une centrale hydroélectrique dans cette localité de la région de Kayes.

’’Je voudrais souligner la clairvoyance de nos chefs d’Etat. Actuellement, on parle d’énergie verte, d’énergie propre, je pense qu’ils ont été assez clairvoyants en installant ce barrage de Manantali’’, a-t-elle notamment indiqué.

La ministre du Pétrole et des Energies intervenait à la fin d’une visite du barrage et de la centrale hydroélectrique de Manantali, en compagnie de son collègue Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement ;

M. Thiam en sa qualité de président du Conseil des ministres de l’OMVS a effectué samedi et dimanche des visites de plusieurs ouvrages de cette instance dans la région de Kayes sur le long du fleuve Sénégal.

La ministre du Pétrole et des Energies a en outre magnifié la synergie d’actions des chefs d’Etats membres d’OMVS, une instance qui joue au niveau international un rôle, selon elle, ’’d’avant-garde’’ au sens qu’ils ’’se font confiance et travaillent ensemble pour leurs populations (...)’’.

’’Avec la découverte du gaz que nous partageons avec la Mauritanie, nous pensons qu’en injectant également cette énergie, le coût va encore être réduit et pouvoir être vendu dans la sous-région’’, a-t-elle estimé.

Selon elle, les Etats membres de l’OMVS doivent promouvoir ensemble cette unité d’actions et la maintenir. ’’Nous n’avons pas le droit de la laisser tomber. Allons-y ensemble’’, a-t-elle insisté.

Le ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, le Haut-commissaire de l’OMVS, Hamed Diane Séméga, ainsi que des experts et des officiels des pays membres de l’organisation, des représentants de la SOGEM, la Société de gestion de l’énergie de Manantali, ont pris part à cete visite.

SG/OID