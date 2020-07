Louga, 22 juil (APS) – Un projet de distribution de farine enrichie et de transfert d’argent sera mis en œuvre au profit des populations de la commune de Boulal, située dans le département de Linguère (nord), a appris l’APS mercredi du responsable de l’initiative.

Cette initiative est le fruit d’une assurance souscrite par l’Etat, avec la collaboration de plusieurs organisations non gouvernementales, dont Oxfam, a expliqué le chef du bureau régional de la sécurité alimentaire de Louga (nord), Marcel Ndione, lors de la distribution des aides alimentaires et financières à des bénéficiaires, à Boulal.

Baptisé Arc-Replica, le projet auquel collabore une organisation dénommée Millennium Promise permettra de protéger les ménages bénéficiaires du manque de vivres, selon M. Ndione.

Grâce à cette initiative, 276 ménages de la commune de Boulal bénéficieront de transferts d’argent et de farine enrichie destinée aux enfants.

Les communes de Cambe et de Téssékéré, situées dans le département de Linguère, vont également en bénéficier.

Au total, 971 ménages de ce département recevront une bourse dont le montant va varier entre 40.000 et 50.000 francs CFA, a indiqué Marcel Ndione.

Le projet sera mis en œuvre dans d’autres communes situées dans la région de Louga, pour un total de 2.881 ménages, a-t-il précisé.

Parmi les bénéficiaires figurent 8.256 femmes enceintes et allaitantes et des enfants dont l’âge varie entre six et 59 mois, selon Marcel Ndione.

Des campagnes de sensibilisation et de démonstration culinaire seront menées dans le cadre de la mise en œuvre, signale Mahécor Diouf, de Millennium Promise, ajoutant que des ‘’enquêtes de marché’’ seront menées pour mesurer l’impact des bourses octroyées aux ménages.