Dakar, 5 fév (APS) – L’artiste-musicienne sénégalaise Coumba Gawlo Seck se trouvait dimanche à Libreville pour prêter sa voix à une campagne de lutte contre le cancer, lors d’un concert prévu à la clôture de la CAN 2017 de football, ont annoncé plusieurs médias.



"La cause est noble", a-t-elle dit sur Radio Sénégal, promettant de "réunir les Gabonais autour d’une chaîne de solidarité" avec les personnes souffrant d’un cancer, "à travers le sport et la musique".



Coumba Gawlo Seck et d’autres artistes vont animer un concert à la fin de la 31e Coupe d’Afrique des nations de football (14 janvier-5 février).



"L’Afrique unie dans la lutte contre le cancer" est le thème des activités prévues pour la cérémonie de clôture de la CAN 2017, dont la finale opposera l’Egypte au Cameroun, ce dimanche, à 19h00 GMT, à Libreville.