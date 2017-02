Linguère, 3 fév (APS) - Les sept commissions administratives installées dans le département de Linguère pour la confection de la carte d’identité biométrique ont enregistré 28642 inscriptions à la date du 3 février, a indiqué, vendredi, le préfet Amadou Bamba Koné.









Les commissions délocalisées de Barkédji à Thiel, de Dodji à Labgar, de Sagatta Djoloff à Déaly et de Yang-Yang à Widou Thingoly ont fait un cumul de 28642 inscriptions.





"Depuis que les inscriptions ont débuté aucun problème n’est signalé sauf que si on arrivait à avoir d’autres machines ce serait un plus" a dit à l’APS Amadou Bamba Koné.



Par ailleurs, le chef de l’exécutif départemental a indiqué que le potentiel électoral des différentes circonscriptions administratives de Linguère "peut être évolutif".



Lequel potentiel s’établit comme suit : Dahra 15395 électeurs ; Linguère (10977) ; Barkédji (9742) ; Warkhokhe (6751) ; Déaly (6281) ; Thiamène Pass (6143) ; Gassane (5376) ; Dodji (5308) ; Boulal (4894) ; Thiél (4520) ; Kamb (4143) ; Mboula (4137) ; Sagatta Djoloff (4073) ; Teskéré (3961) ; Thiargny (3534) ; Labgar (3170) ; Yang-Yang (2269) et Mbeuleukhé (1977).







ADS/PON