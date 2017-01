Kaffrine, 12 jan (APS) - Les commissions administratives de conception de la carte d’identité biométrique installées à la préfecture et les sous-préfectures de Kaffrine vont être redéployées vers les villages reculés afin d’enrôler le maximum de citoyens a indiqué, mercredi, le préfet du département de Kaffrine, Mame Less Cabou.













Mame Less Cabou qui a annoncé la mise en application de la mesure de redéploiement a souligné, dans un entretien avec l’APS, qu’"il faut que les commissions sortent de la préfecture et des sous-préfectures pour assurer une couverture intégrale dans le département de Kaffrine".



"Tout le dispositif nécessaire sera mis en place avant ce redéploiement des commissions administratives vers les populations. Et l’ensemble des structures administratives seront mises en contribution dans cette opération" a-t-il assuré.



le chef de l’exécutif départemental n’a pas écarté la possibilité d’installation provisoire de commissions dans "des abris provisoires" pour se rapprocher davantage des lieux d’habitations des populations.



Cela est d’autant important que les populations rencontrent des difficultés dans leurs déplacements au quotidien dans une localité où les seuls moyens de locomotion sont les charrettes ou les motos Jakarta que tout le monde n’emprunte pas, a relevé le préfet.



C’est dire que la pertinence de la mesure d’aller dans les coins les plus reculés pour permettre à tout le monde de s’inscrire afin de disposer de la carte d’identité biométrique CEDEAO, a dit M. Cabou, soulignant que "jusque là les commissions installées à Kaffrine fonctionnent normalement".



"Les commissions du département dotées chacune d’une machine sont toutes opérationnelles et nous faisons 200 enrôlements par jour. Donc à la date du 7 janvier 2017, nous avons au total 10.920 inscriptions" a-t-il indiqué.