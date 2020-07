Ziguinchor, 16 juil (APS) – L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID Passerelles) a offert un lot de matériel de protection contre le Covid-19 dont 12.000 masques à plus de 3000 talibés et autres apprenants basés dans la zone sud du pays, a constaté l’APS.

’’Ce matériel constitue une contribution de l’USAID Passerelles à la reprise des cours dans les Daaras (écoles coraniques), les classes passerelles et les écoles communautaires de base. Il permettra de protéger les 3 321 talibés et autres apprenants que le projet accompagne dans la zone sud plus Kédougou’’, a expliqué Eliane Kouton Da Conceicao, chef du projet USAID Passerelles.

Elle procédait à la remise symbolique d’un lot de matériel de prévention sanitaire aux écoles coraniques et autres établissements Passerelles en présence des autorités académiques et des responsables de l’Association des maitres coraniques.

En partenariat avec les structures Save The Children, Enda Jeunesse et Action ainsi que Humanité et Inclusion, la responsable de l’USAID Passerelles a remis ’’12 601 masques de protection, 60 seaux avec robinet, 60 bassines et 98 cartons de savons pour contribuer aux mesures prises pour la reprise des cours dans les écoles coraniques, les classes Passerelles et les écoles communautaires de base’’.

Mme Da Conceicao a exhorté les maitres coraniques et les éducateurs volontaires à ‘’prendre les dispositions utiles pour éviter au maximum la propagation du coronavirus en milieu scolaire’’.

’’Cet appui vient en appoint du dispositif déjà entrepris par les autorités au niveau des établissements scolaires. Sa pertinence vient du fait qu’il concerne en partie les structures non formelles comme les écoles coraniques’’, s’est félicitée la secrétaire générale de l’Inspection d’académie de Ziguinchor Fatou Cissé Diédhiou.

Imam Aliou Kandé qui a reçu le lot de matériel au nom de l’Association des maitres coraniques de la zone sud et Kédougou, promet ’’une bonne répartition’’ de ce matériel de prévention sanitaire dans les établissements coraniques, les classes Passerelles et les écoles communautaires de base.