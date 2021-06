Il a pour mandat entre autres, d’alerter le Gouvernement sur les menaces pouvant potentiellement affecter ses populations, de proposer des réponses appropriées aux menaces identifiées, d’identifier les structures pouvant y répondre (au niveau étatique, de la Société civile, des communautés, des partenaires au développement, etc.).

Dakar, 4 juin (APS) – Des experts, officiels, diplomates, anciens ministres et représentants d’Institutions internationales, accréditées au Sénégal, ont pris part vendredi au déploiement à Dakar du Centre national d’alerte précoce et de réponse aux menaces à la sécurité humaine du pays, mis en place depuis 2014 par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).L’opérationnalisation de ce centre national d’alerte précoce permettra d’assurer la collecte et la dissémination de l’information liée aux défis de la sécurité humaine en vue de pouvoir faire des rapports d’alerte précoce et aviser très rapidement l’Etat au plus haut niveau pour que des corrections soient prises afin d’éviter des situations volatiles ou de conflits, a-t-on appris de ses initiateurs.

Il vise aussi à faciliter, coordonner et faire le suivi de la mise en œuvre des activités de réponse.