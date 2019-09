Dakar, 4 sept (APS) - L’édition 2019 de la Journée mondiale de la jeunesse se tiendra ce vendredi à la place du Souvenir africain, sur le thème "Transformer l’éducation : construire et partager les capacités grâce à l’engagement volontaire des jeunes", annonce un communiqué reçu à l’APS.

Selon le communiqué, "la Journée mondiale de la jeunesse 2019 examinera comment le gouvernement, les jeunes et les organisations qu’ils dirigent, ainsi que d’autres parties prenantes, transforment l’éducation. Il s’agira aussi d’analyser la manière dont ces efforts contribuent à la réalisation du +Programme de développement durable à l’horizon 2030+".



Par ailleurs, il précise que la journée est "enracinée dans l’objectif 4 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui ambitionne d’assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous".

Cette journée prévoit de "tenir un panel de discussion interactif, d’organiser un Marketplace, mais aussi d’assurer des activités récréatives au profit de ses participants", dans le but de "mettre en évidence l’engagement volontaire et civique dans la transformation de l’éducation au profit des communautés", lit-on dans le communiqué.

Elle entend également "proposer des solutions innovantes, intégrées et efficaces à plusieurs questions qui concernent l’épanouissement des jeunes et leur adaptation aux défis sociaux, économiques et politiques de leur époque".

L’évènement est organisé dans le cadre d’un partenariat entre des agences du système des Nations unies, à savoir "son Programme de Volontariat (VNU), son Fonds pour la Population (UNFPA), son Fonds pour l’Enfance (UNICEF), ainsi que son Organisation pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)".

Il est aussi organisé en "étroite collaboration" avec le ministère de la Jeunesse du Sénégal, et diverses associations de jeunes œuvrant dans la nouvelle économie et la transformation de l’éducation.

"Les jeunes qui participeront à cet évènement auront l’occasion de découvrir tous les efforts réalisés au Sénégal dans le domaine de l’éducation, de l’autonomisation des jeunes, mais aussi de l’emploi et de l’entrepreneuriat", souligne le texte.