Dakar, 23 déc (APS) - Le chef de l’Etat a demandé mercredi au gouvernement de prendre ‘’les mesures d’accompagnement et de soutien nécessaires’’ à un bon déroulement des célébrations des fêtes de Noël.

Selon le communiqué du Conseil des ministres du même jour, à l’entame de sa communication lors de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, Macky Sall ‘’a souhaité un joyeux Noël à la communauté chrétienne’’.

‘’Il a (…) demandé au gouvernement, en parfaite concertation avec le clergé catholique, de prendre toutes les mesures d’accompagnement et de soutien nécessaires, en vue du bon déroulement des célébrations de Noël sur l’ensemble du territoire national.’’

La fête de Noël survenant dans un contexte marqué par le rebond de la pandémie de Covid-19, Macky Sall a rappelé ‘’au gouvernement et aux populations l’impératif de réduire au strict minimum les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et le port obligatoire du masque’’.