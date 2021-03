Kaffrine, 29 mars (APS) - Le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications compte sur le projet "kiosques multiservices" pour arriver à créer "100.000 emplois numériques", a dit, lundi à Koungheul, Yankhoba Diattara, chargé de ce département ministériel.



"Dans le cadre des actions sectorielles de mon département ministériel, j’ai mis en place un projet dénommé ’kiosques multiservices’ qui sera implanté dans les 45 départements du pays avec un objectif de 100.000 emplois numériques", a-t-il annoncé lors d’une tournée dans les départements de Koungheul et Kaffrine.

A cette occasion, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications et sa délégation ont visité un "Espace Sénégal Services", une initiative s’inscrivant dans la mise en oeuvre du "Projet Smart Sénégal", sous l’égide de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE).

"Les Espaces Sénégal Services sont des espaces de formation et d’incubation pour promouvoir l’entreprenariat et valoriser les potentialités. Ces espaces vont polariser toutes les communes du département de Koungheul et répondre aux problèmes" liés à la problématique de l’équité territoriale, a indiqué M. Diattara.

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications s’est en outre engagé à connecter à Internet et à équiper le siège du conseil départemental de la jeunesse de Koungheul.

De même, a-t-il assuré, que chaque commune du département de Koungheul sera connectée à Internet.

Yankhoba Diattara a par ailleurs profité de cette visite pour procéder à l’inauguration du foyer des femmes de Koungheul entièrement réhabilité par ses services.