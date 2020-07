Dakar, 22 juil (APS) - Les douanes sénégalaises ont saisi 537 kg de chanvre indien au centre et au sud du pays, dans le cadre d’une opération dénommée "Jonction", a appris l’APS.

La saisie de cette drogue a été réalisée dans des opérations distinctes au cours des dernières 72 heures, précise dans un communiqué le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des Douanes (DGD).

La contre-valeur de la drogue saisie est "estimée entre 60.000 et 80.000 francs CFA le kilogramme", précise la même source.

La première saisie a été faite, ce mardi 21 juillet 2020, à 4 heures du matin, à Birkélane, sur l’axe Kaolack-Kaffrine (centre).



Selon la même source, l’opération a permis de mettre la main sur un homme de 47 ans, qui transportait 234 kg de chanvre à bord d’un véhicule.

"Le trafiquant, de nationalité sénégalaise, avait conditionné la drogue en paquets répartis dans 8 sacs entreposés dans la malle du véhicule", précise le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des Douanes.

Il ajoute que la drogue avait été dans un premier temps transportée à bord d’une charrette, de la frontière avec la Gambie à Diamal, non loin de Birkelane, avant d’être embarquée à bord du véhicule.

"Le trafiquant voulait profiter de la forte pluie qui s’abattait cette nuit-là sur la région pour échapper à la vigilance des agents des Douanes. Mais la filature menée par la brigade mobile des Douanes de Kaolack a eu raison de son projet funeste", indique le texte.

La valeur du chanvre indien et du véhicule saisis est estimée à 24 millions 720 mille francs CFA, selon le communiqué. Le mis en cause a été arrêté et l’enquête suit son cours.

Le communiqué informe que dans le sud du pays, la brigade mobile des Douanes de Kolda a réalisé à son tour, ce mercredi 22 juillet 2020, à 9 heures, une saisie de 175 kg de chanvre indien à hauteur de Saré Sada, à 25 km de la capitale de cette région.

La saisie a été faite sur "deux motos abandonnées par deux individus ayant pris la fuite", souligne le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des Douanes sénégalaise.

Il ajoute que la troisième saisie a été réalisée par la brigade des Douanes de Toubacouta, dans la région de Fatick (centre-Ouest).

Elle porte sur 44 kg de chanvre indien et a eu lieu le dimanche 19 juillet 2020 vers 20h, au large de Djinack, dans le Bolong de Missirah, où "84 kg de l’herbe qui tue ont été saisis la veille".